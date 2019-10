Calciomercato Inter, telenovela Muller: cambia tutto

CALCIOMERCATO INTER MULLER - Quella che riguarda Thomas Muller potrebbe diventare la telenovela dell'inverno.

Dalla Germania rimbalzano diverse voce contrapposte: se fino a ieri il fantasista tedesco era dato in partenza dal, magari già a gennaio, adesso si parla della possibilità che venga confermato anche oltre il termine della stagione. Secondo l'emittente tedesca 'Sky Sport', in particolare, non ci sarebbe stato alcun contatto con l'né con ilper parlare del futuro di Muller e la sua cessione nella sessione invernale di calciomercato sarebbe da escludere all 100 per 100. Staremo a vedere.