PAGELLE E TABELLINO LECCE JUVENTUS/ Il Lecce fa l'impresa e frena i campioni d'Italia. Una Juventus brutta da vedere, lenta e non precisa nelle occasioni che si crea, permette alla squadra di Coppola di prendere un punto importantissimo. Decidono il match due rigori, il primo realizzato da Dybala per i bianconeri, il secondo da Mancosu per i padroni di casa. Senza Ronaldo la Juve non convince. Higuain rimane nell'ombra e Bernardeschi assente dal gioco. Buono l'impatto di Lapadula, continuità positiva di Tachsidis.Da menzionare l'uscita di Pjanic per infortunio.

LECCE

Gabriel 6 – Nella prima frazione di gioco devia un pallone insidioso di Dybala.

Meccariello 6– Si oppone ad Alex Sandro come può. Corre tanto e finisce senza energie con i crampi. Dal 71’ Rispoli sv –energie fresche per creare densità in copertura.

Rossettini 6 – Partita difficile ma attenta. Puntuale nelle diagonali. In crescita nella ripresa.

Lucioni 6 – Con ordine guida il reparto. Chiude gli spazi centrali ad Higuain e Dybala.

Calderoni – Il giallo preso ad inizio match lo limita molto. Dal suo lato la Juve è molto attiva.

Majer 5 – Dopo un tiro insidioso al 2’ minuto che preoccupa i bianconeri si spegne poco a poco. Dal 58’ Tabanelli 6– Corre e si sacrifica per la squadra.

Tachsidis 6 – Blocca con mestiere le ripartenze bianconere in mezzo al campo. Rischia molto su fallo in area ai danni di Emre Can.

Petriccione 5 – Con facilità nel primo tempo arriva in area ma calcia malissimo sprecando un’occasione. In avvio di ripresa al limite dell’area in scivolata colpisce Pjanic, Valeri e il Var concedono il rigore ai bianconeri.

Mancosu 6.5 – Parte da lui la reazione del Lecce dopo il vantaggio bianconero. Con serenità realizza il rigore che ristabilisce la parità.

Farias 5 – Soprattutto in fase difensiva non trova la posizione. Troppo leggero quando il Lecce prova ad affacciarsi in avanti. Dal 46’ Lapadula 6 – Buon impatto. Si fa vedere e prende punizione interessanti che fanno respirare la squadra.

Babacar 6 – Ben marcato dalla difesa bianconera. Prova a far salire la squadra e aiuta i compagni in copertura.

All. Liverani/Coppola 6 – La squadra ha il merito di rimanere in partita senza staccare la spina. Sfruttate le poche occasioni capitate.

JUVENTUS

Szczesny 6 – Si fa trovare pronto sul tiro insidioso di Majer nel primo tempo e di Petriccione nella ripresa. Intuisce la direzione del rigore di Mancosu ma si butta prima. Reattivo su lancio di Tabanelli.

Danilo 6 – Buon rientro dopo l’infortunio. Padrone della fascia, con Calderoni già ammonito si fa sempre trovare pronto con i cross per i compagni. Dal 58’ Cuadrado 6– L’unico subentrato che cerca di velocizzare la manovra, creando qualche pericolo sulla fascia.

Bonucci 5.5 – Dopo l’errore in coppa ancora non ritrova la sicurezza delle prime giornate.

Rallenta il giro palla. Davanti a Gabriel, su calcio di punizione, sbaglia un gol praticamente fatto.

De Ligt 5 – Convince poco ma è anche sfortunato. Pure oggi viene punito un suo intervento in area. Tocco di mano su rimpallo, qualche dubbio sul braccio

Alex Sandro 6 – Una certezza sulla corsia sinistra. Mai in affanno, recupera anche un numero non indifferente di palloni.

Emre Can 5,5 – Non parte titolare dalla passata stagione. Carbura con il passare dei minuti, ma non è attivo nel gioco. Pochi inserimenti. Reclama un rigore per il fallo subito da Tachsidis in area. Dal 72’ Rabiot 5 – non aiuta la squadra nel momento del bisogno.

Pjanic 6 – Meno preciso delle ultime uscite. Risente forse dei tanti minuti giocati. Nel complesso sufficiente. Lascia il campo per uno stiramento. Dal 67’ Khedira5 – entra e partecipa al vuoto che la squadra crea

Bentancur 5,5 – Cresce con il passare del tempo. Meno incisivo rispetto alla prestazione di coppa. C’è la voglia ma manca la sostanza.

Dybala 6 – Primo tempo positivo dove sbaglia facili occasioni. Muove la palla velocemente e si libera dalla marcatura. Nella ripresa statico. Tranne il rigore, ben realizzato, sparisce.

Bernardeschi 5 – Va a correnti alternate. Nel complesso prestazione inferiore alle aspettative. Si posiziona male in campo e non aggredisce lo spazio come dovrebbe.

Higuain 5,5 – Come tutto il reparto, è svogliato. Inserimenti positivi solo durante la prima parte del match. Completamente assente nella ripresa. si perde nelle buone chiusure dei centrali salentini

All. Sarri 5 – Si prende un’ammonizione per proteste. La squadra è svogliata e manca di aggressività. I cambi non danno quello che si aspetta. Gioco lento.

Arbitro Valeri 5,5 – Nel primo tempo giudica regolare fallo di Tachsidis ai danni di Can. Nella ripresa cambia la decisione, da punizione a rigore, con l’aiuto del Var, punendo un intervento in scivolata di Petriccione su Pjanic. Concede un calcio dal dischetto anche ai padroni di casa per un tocco di braccio di de Ligt in area. Nel complesso gestisce il match con il giusto polso.

TABELLINO

LECCE-JUVENTUS:1-1

LECCE(4-3-1-2): Gabriel ; Meccariello (71’ Rispoli) , Rossettini, Lucioni, Calderoni ; Majer( 58’ Tabanelli), Tachsidis , Petriccione; Mancosu; Farias (46’ Lapadula) , Babacar. A disp. : Vigorito, Vera, Rispoli, Riccardi, Benzar, Skakhov, La Mantia, Falco. All. Liverani/Coppola

JUVENTUS(4-3-3): Szczesny ; Danilo(58’ Cuadrado) , Bonucci, De Ligt , Alex Sandro ; Emre Can( 72Rabiot) , Pjanic (67’Khedira) , Bentancur; Dybala , Bernardeschi , Higuain. A disp.: Pinsoglio, Buffon, De Sciglio, Rugani, Demiral, Khedira, Matuidi, Rabiot, Olivieri, Han. All. Sarri.

Marcatori: 51’ rig. Dybala (J), 56’ rig. Mancosu (L)

Arbitro: Valeri sez. di Roma

Ammoniti: 12’ Calderoni (L), 18’ Rossettini (L), 73’ Mancosu (L), 79’ Bernardeschi (J), 86’ Lapadula (L)

Espulsi: