Serie A, Lecce-Juventus 1-1: Mancosu risponde a Dybala, è pari di rigore

LECCE-JUVENTUS 1-1 DYBALA MANCOSU SERIE A RIGORE SARRI - Risultato a sorpresa nel primo anticipo del sabato della nona giornata del campionato di Serie A. Il Lecce di Fabio Liverani (squalificato, in panchina è andato Coppola) ha fermato la capolista Juventus sul risultato di 1-1. Le due reti, entrambe nelle ripresa e su rigore, portano la firma di Paulo Dybala e del capitano giallorosso Marco Mancosu. Dopo un buon approccio iniziale dei padroni di casa, sono i bianconeri a prendere il comando del gioco e a guidare la partita nella prima frazione di gioco. Ma le parate di Gabriel e l'imprecisione fermano la squadra di Sarri. Si inizia col primo penalty, dopo il consulto al Var, al cinquantesimo minuto per un fallo su Pjanic: il numero 10 trasforma con un preciso sinistro.

Sei minuti dopo è il turno del Lecce che usufruisce della massima punizione per un fallo di mano di de Ligt : spiazzato. La Juve ci prova,colpisce un palo clamoroso a porta vuota, ma non riesce a sfondare il muro eretto dae compagni. Adesso è il turno di Inter-Parma , con i nerazzurri di Conte che con una vittoria potranno riprendersi la vetta della classifica, mentre per i salentini è il secondo punto conquistato contro una big del campionato, dopo quello in casa deldella scorsa settimana.

LECCE-JUVENTUS 1-1

50' Dybala rig. (J), 56' Mancosu rig. (L)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus** 23 punti; Inter 21; Atalanta 17; Napoli 16; Cagliari 14; Roma 13; Lazio, Parma e Fiorentina 12; Torino, Udinese e Milan 10; Sassuolo*, Bologna e Verona** 9; Lecce** 8; Brescia* 7; Spal 6; Genoa 5; Sampdoria 4

*una partita in meno

**una partita in più