LECCE JUVENTUS SCONTRO HIGUAIN GABRIEL / Paura per Gonzalo Higuain durante Lecce-Juventus, gara della nona giornata di Serie A.

Al minuto 81', nell'area leccese, il 'Pipita' è rimasto vittima di un violento scontro aereo con il portiere, andato in anticipo sul pallone: clicca qui per restare aggiornato. Rimasto a terra, il bomber è stato prontamente curato dai medici bianconeri, che hanno proceduto con una fasciatura sulla testa sanguinante. Lievemente intontito per brevi istanti, Higuain ha poi ripreso a giocare.