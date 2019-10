CALCIOMERCATO JUVENTUS REGUILON REAL MADRID /Sergio Reguilon ha dimostrato a più riprese, nella scorsa stagione, di poter dire la sua con la maglia del Real Madrid. Nelle sue 13 gare da titolare in Liga ha spesso ben figurato e i tifosi ricordano ancora con affetto la prestazione sfrontata nel Clasico col Barcellona del due marzo scorso.

Il ritorno di Zinedine Zidane, però, gli ha chiuso nuovamente le porte della prima squadra, e il francese, in estate, aveva addirittura dato l’ok a cederlo a titolo definitivo.

Tanti club si sono interessati alle sue prestazioni e, tra questi, c’è stata anche la, che era pronta a investire sullo spagnolo classe ’96.

Il sogno di Reguilon, sfiorato fino alla scorsa primavera, è però quello di trionfare con la maglia del Real Madrid: il calciatore, quindi, ha spinto per una cessione in prestito e il Siviglia, con Lopetegui in panca, era la soluzione ideale. A giugno, però, sarà tempo di tornare a vestirsi di blanco. Con o senza il sì di Zidane: come ha annunciato 'AS', “il club non ammetterà altri capricciosi scarti del marsigliese”.

