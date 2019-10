LECCE JUVENTUS VOTI PRIMO TEMPO/Si torna negli spogliatoi sullo 0 a 0. Il Lecce aggressivo nei primi minuti si rintana nella sua metà campo con il passare del tempo. La Juventus disattenta in avvio, carbura e propone combinazioni nello stretto ma non concretizza.La squadra di Sarri manca di concentrazione, pare svogliata e non occupa bene gli spazi in fase offensiva. Bernardeschi, il peggiore tra i suoi, spreca una grande occasione di portare la squadra in vantaggio, anche Dybala su un suo tiro deviato da Gabriel poteva fare meglio. I bianconeri reclamano due falli da rigore, il primo su Can, che qualche dubbio può innescarlo, mentre quello su Danilo è un semplice contatto da gioco.

Valeri con l’ausilio del Var annulla, giustamente, il gol di Higuain per fuorigioco.

TABELLINO

LECCE-JUVENTUS: 0-0

LECCE(4-3-1-2): Gabriel 6; Meccariello 5,5, Rossettini 5,5 , Lucioni 6, Calderoni 5,5 ; Majer 6, Tachsidis 6, Petriccione 5,5; Mancosu 5,5 ; Farias 5 , Babacar 5,5. A disp. : Vigorito, Vera, Tabanelli, Rispoli, Riccardi, Benzar, Skakhov, La Mantia, Falco Lapadula. All. Liverani/Coppola

JUVENTUS(4-3-3): Szczesny 6; Danilo 6, Bonucci 6, De Ligt 6, Alex Sandro 6; Emre Can5,5 , Pjanic6 , Bentancur 6; Dybala 6, Bernardeschi 5, Higuain 6. A disp.: Pinsoglio, Buffon, De Sciglio, Rugani, Demiral, Khedira, Matuidi, Rabiot, Cuadrado, Olivieri, Han. All. Sarri.

Marcatori:

Arbitro: Valeri sez. di Roma

Ammoniti: 12’ Calderoni (L), 18’ Rossettini (L)

Espulsi: