CALCIOMERCATO MILAN NERES PEDRO SUSO / #SusoOut, è l'hashtag lanciato in tendenza dai tifosi del Milan che hanno bocciato Suso e sperano in una cessione che alle casse rossonere darebbe ossigeno fondamentale. Il rendimento altalenante dello spagnolo ha spinto i sostenitori milanisti ad invocare la partenza dell'ex Liverpool, arrivano a Milano praticamente a zero e quindi potenziale plusvalenza enorme per i bilanci del 'Diavolo' che, così come i suoi fan, sembra aver voltato pagina e pensa ad un futuro senza il classe '93 di Cadice. Ultimi aggiornamenti sul calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Circolano da tempo e prendono sempre più forza, infatti, le voci sul possibile addio di Suso al Milan, a gennaio o a giugno in base alle offerte che si presenteranno.

Alla sua partenza, però, dovrà corrispondere un innesto di grande spessore, per questo la dirigenza milanista è già al lavoro e non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparata. Vi abbiamo già parlato del possibile ritorno di fiamma per David Neres , 22enne attaccante esterno che l'Ajax in estate valutava 50 milioni di euro, ma ora le cose sono cambiate. Attenzione però anche ad un'altra grande occasione dalla Premier League. Nel nuovo Chelsea di Frank Lampard che sta lanciando tanti giovani, è finito ai margini l'espertoche a fine stagione vedrà scadere il proprio contratto che lo lega ai 'Blues'. Al momento il rinnovo non è un'ipotesi sul tavolo e, anzi, l'addio appare un'ipotesi sempre più concreta. La Juventus è come da tradizione attenta sulla potenziale occasione a zero , ma occhio al Milan che incassando una buona cifra da Suso può inserirsi con forza nella corsa allo spagnolo classe '87.