LECCE-JUVENTUS DANILO SARRI - Tornato a disposizione la scorsa settimana, Danilo oggi partirà dal primo minuto in Lecce-Juventus.

Ai microfoni di 'Sky', il difensore brasiliano ha espresso tutta la voglia di dare il suo contributo: "Sono molto contento, non è stato facile star fuori quattro settimane. Adesso sono pronto per aiutare la squadra. Abbiamo fatto una striscia di vittorie importanti, speriamo di continuare così anche oggi. Farà caldo per entrambe, noi siamo pronti per affrontare una squadra temibile".