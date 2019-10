Roma-Milan, due ritorni e due assenze nei convocati di Pioli

ROMA MILAN CONVOCATI PIOLI / Stefano Pioli ha convocato 22 giocatori per Roma-Milan, big match in programma domani all'Olimpico e valevole per la nona giornata di Serie A.

Tornano dalla squalifica mentre danno forfait per problemi fisici Ricardo Rodriguez e di nuovo. Ecco l'elenco completo:

Portieri: Donnarumma G., Reina, Donnarumma A.

Difensori: Calabria, Conti, Duarte, Gabbia, Hernandez, Musacchio, Romagnoli

Centrocampisti: Bennacer, Biglia, Calhanoglu, Kessie, Krunic, Paquetà

Attaccanti: Borini, Castillejo, Leao, Piatek, Rebic, Suso.