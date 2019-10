Roma-Milan, i convocati di Fonseca: fuori anche Mkhitaryan

ROMA MILAN CONVOCATI FONSECA / Recupera Davide Santon, ma i problemi non finiscono mai per il tecnico della Roma, Fonseca, che rimane in emergenza totale. Sono 21 i calciatori convocati in vista del big match contro il Milan, tra questi non figurano Under e Mkhitaryan ancora fuori.

Ecco l'elenco completo diramato dai canali ufficiali romanisti:

Portieri: Pau Lopez, Fuzato, Mirante

Difensori: Juan Jesus, Smalling, Kolarov, Cetin, Santon, Fazio, Mancini, Florenzi, Spinazzola, Calafiori

Centrocampisti: Perotti, Veretout, Zaniolo, Pastore, Riccardi, Darboe

Attaccanti: Dzeko, Antonucci