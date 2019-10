CALCIOMERCATO MILAN MALDINI IBRAHIMOVIC / Giovani sì, ma non solo. Il nuovo Milan deve essere un mix di prospetti e calciatori con esperienza, fondamentali per tornare a vincere: parola di Paolo Maldini, leggenda e ora Dt rossonero, che nella seconda parte dell'intervista concessa a 'Sky' è tornato a parlare anche di mercato lanciando, in chiusura, un segnale di apertura su Zlatan Ibrahimovic, il prossimo grande svincolato pronto ad infiammare il mercato di gennaio: "Il Milan secondo noi è migliore dell'anno scorso.

L'idea è di migliorare la posizione della stagione passata, che è stata la migliore delle ultime sei, e questo è un dato di fatto - dice Maldini -. L'idea di ringiovanire la squadra è condivisa. come è condivisa l'idea che nessuna squadra giovane ha vinto campionato o Champions League. Per farlo serve l'inserimento di calciatori di esperienza".

Quindi su Ibrahimovic: "Potrebbe essere un sogno, dentro la sua testa c'è un po' quella paura di non essere un Ibrahimovic dominante come è stato. Mi ricordo che quando Carlo Ancelotti mi mise in panchina in un derby, ho capito che non avrei accettato una stagione così. Non so se Ibra possa accettare questo ora".