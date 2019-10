CALCIOMERCATO JUVENTUS ANSU FATI / La Juventus, tra le righe e attraverso stampa amica, è uscita allo scoperto: uno dei grandi obiettivi della prossima estate sarà mettere le mani su un futuro top player. Semplificando il concetto, su un 'nuovo' Cristiano Ronaldo. In questi giorni sono stati accostati diversi nomi: i più autorevoli Sancho e Mbappe, con l'inglese del Borussia Dortmund senz'altro più accessibile rispetto al francese considerato che quest'ultimo è già in un super nonché ricchissimo club quale il Paris Saint-Germain. Comunque all'elenco dei profili ci permettiamo di aggiungerne uno fin qui mai associato ai bianconeri: Ansu Fati.

Parliamo del quasi 17enne (li compierà il 31 ottobre) grande talento del

Guineano ma naturalizzato spagnolo, il classe 2002 è un prospetto con qualità straordinarie tanto che è da un po' in prima squadra. In questa stagione ha già collezionato 6 presenze e realizzato 2 gol. Di base è un esterno destro, ma è probabile che possa evolversi presto diventando un giocatore d'attacco totale. Fati può essere uno dei fuoriclasse del prossimo futuro. Strapparlo ai catalani, che hanno intenzione di fargli presto un nuovo contratto, sarà difficilissimo se non ai limiti dell'impossibile. Ma per il 'nuovo' Ronaldo, la Juve ha di certo messo in preventivo un mega sforzo economico. E una cifra 'shock' potrebbe far vacillare anche un club come il Barça...