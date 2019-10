CALCIOMERCATO INTER RAKITIC / L'Inter vuole un colpo internazionale a centrocampo nel calciomercato di gennaio e fa sul serio per Ivan Rakitic. È la notizia che rimbalza direttamente dalla Catalogna, dove oggi il quotidiano 'Sport', molto vicino alle cose di casa Barcellona, parla addirittura di un blitz da parte dei dirigenti nerazzurri proprio a Barcellona andato in scena la settimana scorsa.

Dall'incontro tra le parti, si legge, è emersa distanza tra domanda ed offerta per il centrocampista croato, ma i rapporti tra le società sono buoni e tutto fa pensare che un accordo in grado di soddisfare tutti quanti alla fine si possa trovare.

Su Calciomercato.it vi avevamo già anticipato che il Barcellona ha dato il via libera alla cessione di Rakitic già a gennaio. Il giocatore è fuori dai piani del tecnico Valverde e spinge per una cessione in un grande club dove potersi rilanciare. Il prezzo sarebbe stato fissato a quota 35 milioni di euro, cifra importante che l'Inter prima di mettere sul piatto vorrebbe assicurarsi di poter coprire con il passaggio del turno in Champions League ed un'altra cessione. Tutto dipenderà poi dalla volontà dello stesso calciatore, ma secondo 'Sport' è ormai evidente che "la cessione di Rakitic è sempre più vicina".