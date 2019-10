ROMA MILAN PIOLI / La sfida dell'Olimpico con la Roma sarà per il Milan già un crocevia importante per quanto riguarda le ambizioni Champions. Alla vigilia ha parlato il tecnico rossonero Stefano Pioli. Ecco le sue parole raccolte da Calciomercato.it.

"E' stata una settimana utile, ho visto la voglia giusta e adesso dobbiamo mettere sul campo tutto il lavoro svolto avendo le idee chiare e l'approccio giusto per questa partita", ha esordito Pioli.

Ultimi aggiornamenti sul calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

PROCESSO A SUSO - "Innanzitutto io non faccio parte e non prendiamo parte ai processi social. Siamo un gruppo coeso, che lavora per un unico obiettivo. Siamo squadra tutti insieme, che significa sacrificarsi per il proprio compagno. Quando si colpisce un giocatore, si colpisce me e soprattutto il Milan. Questo è il momento in cui bisogna essere più positivi possibile, senza farsi prendere da isterismi. Servono positività e testa lucida. Se Suso domani giochera? Vedrete domani... Suso intoccabile? Io non ho promesso niente a nessuno, ho chiesto a tutti di dare il massimo poi a fine settimana scelgo chi mi dà più garanzie. Gioca perché me ne dà, ma questo vale per tutti".

SOCIETA' VICINA - "Qui a Milanello ci sono l'aria e la competenza giusta, tutti abbiamo voglia di dimostrare che possiamo fare bene. Società compresa".

CALENDARIO - "Ogni partita è l'opportunità per dimostrare quanto valiamo, che siamo una squadra forte. Il calendario non mi preoccupa, la testa ora è solo alla Roma.

Mi aspetto un avversario molto determinato, nei momenti di difficoltà ci si compatta e per questo ci attende una Roma forte e vogliosa. Ma lo saremo anche noi".

GIOVANI - "Sono stati presi giocatori che possono stare nel Milan e che sono da Milan. I giovani sono poi quelli dal 2002 in su. Prendete Donnarumma, è un '99 con tante presenze in Serie A... Lui mi ha colpito, è già un leader".

CENTRAVANTI - "Io non ho fatto esperimenti, col Lecce ho schierato l'11 per me migliore. Leao e Piatek hanno caratteristiche diverse e di volta in volta sceglierò quello più adatto e che mi dà maggiori garanzie per poter vincere la partita. Ma faccio molto affidamento anche su chi entra".

CALHANOGLU - "Giocatore di livello, con grande potenziale. Non mi è piaciuto solo per il gol, ma per la sua interpretazione della partita. Tanti giocatori del Milan possono raggiungere il suo livello".

CALDARA - "Ancora non sta benissimo. Volevamo riportarlo a giocare in Primavera, ma era ancora affaticato. Spero di averlo presto a disposizione".

REBIC - "Può far meglio, deve essere più attento e determinato quando entra in partita. Da lui mi aspetto un contributo superiore".

LEAO - "E' importante che riesca anche a riempire l'area, deve lavorare tanto e stare bene nella partita. Ma sicuramente migliorerà perché le qualità ci sono".

PAQUETA - "Col Lecce è stato molto utile alla manovra offensiva, di sicuro me l'aspetto più intraprendente. Voglio che vada a finalizzare di più".

PROGETTO - "A me sarebbe tanto piaciuto esserci dall'inizio e non arrivare da subentrante. Credo comunque che tutti qui al Milan sanno che questo club ha certe ambizioni. Nessuno di noi può permettersi il lusso di aspettare dieci anni. Non ci rivedremo qui se fra dieci anni saremo ancora in queste posizioni".