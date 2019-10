CALCIOMERCATO INTER LAUTARO / Non si placano le voci provenienti dalla Spagna su Lautaro Martinez. Secondo Adrian Sanchez, giornalista della radio catalana 'Mas que pelotas', l'attaccante argentino vuole trasferirsi al Barcellona che da tempo lo ha messo nel mirino come possibile erede di Luis Suarez. Il club catalano sa della volontà del classe '97 di congiungersi con il suo 'sponsor' Messi in blaugrana e per questo - stando alla medesima fonte - tiene stretti i contatti col suo entourage. L'assalto al suo cartellino potrebbe esserci a fine stagione.

Va detto comunque che l'Inter non è intenzionata a privarsi di Lautaro, autore di un grande inizio di stagione con 5 gol messi a segno, uno di questi inal 'Camp Nou' proprio contro il Barça. Di più,punta a blindarlo facendogli firmare un nuovo contratto (l'obiettivo diè eliminare o quantomeno alzare lafissata a 111 milioni), anche se - come scritto ieri da Calciomercato.it - al momento la trattativa non è nemmeno cominciata, né ci sono appuntamenti in programma