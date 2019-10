Juventus e Inter, Cellino chiude la porta per Tonali

CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER BRESCIA TONALI CELLINO / Nel corso della sua lunga intervista alla 'Gazzetta dello Sport', il presidente del Brescia, Massimo Cellino, ha parlato anche del suo gioiello Sandro Tonali, nel mirino di Juventus e Inter ma non solo. "Può anche migliorare rispetto a quanto sta già facendo - ha spiegato - Se giocasse più avanzato, segnerebbe anche di più.

Non ho mai avuto un giocatore così forte. L'agente e la famiglia mi chiedevano l'altro giorno della valutazione da 50 milioni, ma ho risposto che per me ne vale 300. Insomma non voglio cederlo. Se accetterà di restare, sono pronto a un grande sacrificio economico per rinnovargli il contratto. Deciderà lui: qui può continuare a divertirsi, in una grande rischia di non giocare. In Italia lo vogliono tutte le big, all'estero lo cercano soprattutto".