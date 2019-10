Napoli, retroscena Haland: smentita degli azzurri

CALCIOMERCATO NAPOLI HALAND / Obiettivo di mercato e al tempo stesso spauracchio. Il Napoli è tra le squadre maggiormente interessate ad Haland, che ha confermato le sue doti con la doppietta nella gara tra gli azzurri e il Salisburgo in Champions League. Doppietta fortunatamente per i partenopei inutile, visto che la squadra di Ancelotti si è imposta per 3-2 in Austria.

'Il Mattino' quest'oggi in edicola riporta le dichiarazioni dell'osservatore Loris, che ha affermato che il giocatore sarebbe stato proposto al Napoli nel 2018 quando militava nel. All'epoca sarebbe stato acquistabile per, secondo Boni. Ma il Napoli, su Twitter, ha immediatamente smentito: "Leggiamo che il Mattino ha intervistato un osservatore secondo il quale Haland sarebbe stato proposto al Napoli per 5 milioni. La ‘notizia’ è falsa e stupisce che, prima di scriverla, il giornalista non abbia contattato il Napoli per avere una conferma o una smentita".