ROMA FONSECA CONFERENZA / Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato nella conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan. L'allenatore portoghese ha parlato della possibilità di ingaggiare degli svincolati (si parla di Rodwell e Buchel), ma soprattutto delle possibilità di formazione e le situazioni singole dei tanti infortunati. Un occhio anche alle polemiche per le parole di Fabio Capello su Zaniolo, oltre alla convocazione a sorpresa di Daniel Fuzato con la nazionale maggiore brasiliana.

Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

SVINCOLATI - "È una cosa di cui non preferisco parlare ora, parlo di un giocatore solo quando fa parte ufficialmente della rosa.

Se ci saranno novità ne parleremo, ma la mia concentrazione è interamente alla partita contro il Milan".

LE SOLUZIONI - "Florenzi in avanti al posto di Kluivert è una possibilità che non escludo, anche perché in quella posizione non ho tante opzioni. È possibile anche rivedere Mancini a centrocampo, ha fatto bene e non c'è necessità di cambiare. Con lui in campo Veretout è più libero e sarà così anche domani. Col Borussia è stata la partita in cui abbiamo corso di più, mi preoccupa recuperare i miei giocatori dal punto di vista fisico".

I SINGOLI - "Perotti è pronto per giocare, non so per quanto ma è pronto. Pastore è vero che ha giocato due partite di fila, ma in questo momento non possiamo permetterci troppe rotazioni. Mkhitaryan non si sta allenando con noi mentre Under comincerà oggi, non sarà pronto per giocare domani ma per la prossima partita sarà un'opzione".

FUZATO IN NAZIONALE - "Confesso che è stata una sorpresa per noi, ma è frutto del lavoro di Savorani, per noi è motivo d'orgoglio".

CAPELLO-ZANIOLO - "Preferisco non commentare. Noi crediamo tutti immensamente alle capacità di Zaniolo, ha un talento immenso. Da quando sono qui è stato esemplare, ha lavorato con massimo impegno".

FASCIA DI CAPITANO A DZEKO - "Credo sia un tema chiuso, è stato un gesto nobile da parte di Florenzi offrire la fascia a Dzeko al momento del rinnovo. Ma Florenzi è il capitano, Dzeko uno dei capitani".