"E' stato un onore essere scelto da Paolo Maldini, non ci ho messo molto ad accettare l'offerta del Milan". Così Theo Hernandez, alla 'Gazzetta dello Sport', sul suo sbarco in rossonero. "Era un mito, inarrivabile. Mi sono tagliato lo stipendio per essere qui. Voglio restare tanti anni e scrivere la storia.

Ho fatto qualche 'tonteria' tempo fa e mi sono guadagnato la fama di bad boy ma ora sono maturato come persona. Credo che possiamo puntare al quarto posto.diceva che ero indisciplinato tatticamente? Sono giovane, so che posso imparare e migliorare.è una persona preparata, con lui risaliremo. Forse siamo più liberi con lui ed è meglio così. Ma l'organizzazione di gioco in Italia deve essere ben definita".