CALCIOMERCATO INTER ZHANG JUVENTUS CHIESA / Tre anni di Suning alla guida dell'Inter. La risalita nerazzurra si sta finalmente concretizzando, con la squadra di Conte vicina a contendere il primato alla Juventus, e il presidente Steven Zhang, alla 'Gazzetta dello Sport', in occasione del primo anno da presidente fa il punto sulla crescita interista.

"I grandi passi in avanti vengono dall'impegno di tutti: giocatori, allenatori, staff e il sostegno dei nostri tifosi - ha spiegato - A loro va il nostro grazie. Da quando il gruppo Suning ha rilevato l'Inter, i ricavi sono più che raddoppiati. Guardiamo verso un futuro splendido, mai immaginato prima. Dobbiamo essere all'altezza della storia gloriosa di questo club". Sul mercato, Zhang auspica l'inserimento di giocatori di livello, "giovani e italiani". L'identikit, secondo la 'Rosea', porta dritto a Federico, per il qualesta lavorando alacremente per bruciare la concorrenza della Juventus.