CALCIOMERCATO INTER DARMIAN PARMA / Da anni il nome di Matteo Darmian viene regolarmente accostato all'Inter. L'esterno italiano, però, non è mai arrivato in nerazzurro, un po' perché non è mai stata la prima scelta e un po' per le richieste sempre alte del Manchester United.

Il, però, in estate è riuscito a strappare un prezzo di favore da 1,5 milioni e il giocatore potrebbe tornare d'attualità in casa Inter.

Conte lo ha già allenato e utilizzato in tanti ruoli in Nazionale, Marotta ha provato a portarlo più volte alla Juventus: stasera lo affronteranno in campo. Come riporta 'Tuttosport', il nome di Matteo Darmian resta nei radar degli uomini mercato dell'Inter: a gennaio può essere un'opzione valida in caso di infortuni o se Lazaro dovesse continuare a non dare garanzie. I rapporti tra le società sono ottimi, basti pensare agli ultimi affari come Bastoni e Dimarco (lo scorso anno) e quelle più recenti di Adorante e Karamoh.