LECCE JUVENTUS RONALDO BONUCCI PJANIC / Sarri pronto a cambiare. Oggi contro il Lecce il tecnico della Juventusfarà a meno di Cristiano Ronaldo, neanche convocato. Sarà la decima partita senza il portoghese da quando è arrivato in bianconero e lo score parla ià di 3 sconfitte, anche se lo scorso anno e a scudetto già vinto.

Come riporta 'Tuttosport', potrebbe riposare anche Bonucci: una partita tra Lecce ela guarderà dalla panchina, conche scalpita per fare l'esordio stagionale ealtra opzione valida.

Pjanic dovrebbe essere ancora titolare, Khedira invece potrebbe partire fuori con Bentancur ed Emre Can a giocarsi il posto. Non è escluso che giochino entrambi per far rifiatare anche Matuidi, che però in caso sarebbe sostituito da Rabiot. In avanti si tornerà all'HD con Higuain e Dybala mentre Bernardeschi scalpita. Dietro torna Danilo a destra, con Cuadrado pronto a dargli il cambio nella ripresa.