Calciomercato Napoli, Ibrahimovic tuona: addio alla MLS?

CALCIOMERCATO NAPOLI IBRAHIMOVIC / La fine dell'avventura stagionale con i suoi Los Angeles Galaxy, sconfitti per 5-3 con il Los Angeles FC, potrebbe aver significato anche la fine dell'avventura in Major League Soccer di Zlatan Ibrahimovic.

Il nome dello svedese, in Serie A, è stato associato ale lo stesso attaccante, a fine gara, si è lasciato andare a dichiarazioni molto dure che probabilmente tradiscono il suo desiderio di tornare in Europa, in un campionato maggiormente competitivo. "Potrebbe essere stata la mia ultima partita qui - ha spiegato - E' ancora presto per parlare del mio futuro, ho ancora due mesi di contratto, ma se resto sarà un bene per la MLS. Se vado via, nessuno ne parlerà più. Stare qui per me è un allenamento, senza essere irrispettoso. Quanti spettatori c'erano, 30mila? Sono abituato a giocare davanti a 80mila persone che ti fischiano contro". Dichiarazioni in pieno Ibra-style. Il Napoli attende...