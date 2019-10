Calciomercato Juventus, obiettivo Mbappé: c'è la strategia, tutti i numeri

CALCIOMERCATO JUVENTUS MBAPPÉ CRISTIANO RONALDO / Quando i tifosi della Juventus sentono parlare i propri dirigenti di ‘nuovi Ronaldo’, la mente va subito a Kylian Mbappé. Il francese del PSG costa qualcosa come 380 milioni di euro: almeno 180 per il cartellino più altri 200 di ingaggio (20 milioni netti, quindi 40 lordi, a stagione per 5 anni. Il fuoriclasse ex Monaco peserebbe quindi a bilancio per 76 milioni a stagione, poco meno di Cristiano Ronaldo che invece ne pesa poco più di 84. Si tratta di un’operazione complicata, ma il piano di sviluppo programmato da Agnelli con l’aumento di capitale da 300 milioni prevede un incremento del fatturato tale da rendere potenzialmente sostenibile un’operazione del genere.

Considerando, poi, che l’investimento Ronaldo si è già sostanzialmente ripagato tra commerciale e merchandising.

La qualità tecnica di Mbappé - scrive 'Tuttosport' - non si discute, resta da valutare la sua importanza e il peso a livello mondiale per quanto riguarda il fattore commerciale. Ma le prospettive sono più che positive. E la sua giovanissima età può giocare a favore della Juventus in ottica futura: i bianconeri potrebbero rivenderlo dopo 4 o 5 anni ammortando il cartellino ed effettuando una plusvalenza o lo tengono per 10 anni spalmando ulteriormente la spesa dei 180 milioni. I costi iniziali sarebbero altissimi, ma lo sono anche i potenziali guadagni. Il problema sarebbe più trattare con il PSG, convincerlo a cedere Mbappé sembra davvero un’impresa. La Juve può giocare la carta Dybala, anche se ora l’argentino si sta conquistando la riconferma. I campioni d’Italia potrebbero quindi dover aspettare il 2022 e la scadenza del contratto, magari per prenderlo a parametro zero a 23 anni. Lì ci sarebbe da vincere una vera e propria asta.