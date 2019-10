DIRETTA PREMIER LIVERPOOL TOTTENHAM / Dopo la rinascita europea e la vittoria per 5-0 cotro la Stella Rossa, Mauricio Pochettino cerca l'impresa ad Anfield per ridare un senso al campionato degli Spurs. In programma alle 17.30, Liverpool-Tottenham è senza dubbio la partita di catello della decima giornata di Premier League.

Reduci dal pareggio contro lo United, i Reds vogliono ricominciare subito a vincere per tenere a bada ile lo scatenato Leicester. Ferma a quota 12 in classifica, la squadra londinese ha bisogno dei tre punti per rilanciare le proprie ambizioni da Champions League, ma per farlo devono battere anche un tabù: l'ultima vittoria ad Anfield è datata 15 maggio 2011. Da allora sono arrivate sei sconfitte e tre pareggi. Calciomercato.it vi offre la sfida in tempo reale.