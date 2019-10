DIRETTA FIORENTINA LAZIO FORMAZIONI / In programma alle 20.45, Fiorentina-Lazio chiude la nona giornata di Serie A. Reduci dalla sconfitta in casa del Celtic, i biancocelesti tenteranno di porre fine alla striscia di risultati utili dei viola, arrivata a sei partite consecutive dopo il pareggio in casa del Brescia. Dopo i due pareggi contro Bologna e Atalanta, la squadra di Simone Inzaghi non può permettersi altri passi falsi nella corsa al quarto posto, ma si troverà di fronte una formazione in salute.

Calciomercato.it seguirà la partita del Franchi in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI FIORENTINA-LAZIO

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Castrovilli, Badelj, Pulgar, Dalbert; Chiesa, Ribery. All. Montella

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa; Immobile. All. Inzaghi

CLASSIFICA SERIE A:

CLASSIFICA: Juventus 23 punti; Inter 22; Atalanta 20, Napoli 17; Roma 16; Cagliari, Lazio 15; Parma 13; Fiorentina, Bologna 12; Torino 11, Udinese e Milan 10; Sassuolo* e Verona 9; Lecce e Genoa 8; Brescia* 7; Spal 7; Sampdoria 4