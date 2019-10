Calciomercato Inter e Milan, Ibrahimovic spegne il sogno Özil?

CALCIOMERCATO INTER MILAN OZIL / Sarà un calciomercato di gennaio veramente rovente. Tanti grandi club pronti ad intervenire, tanti grandi calciatori che potrebbero cambiare squadra.

Tra questi, uno dei nomi che già da settimane scaldano il mercato va sicuramente citato Mesut, giunto con ogni probabilità ai titoli di coda della sua tormentata avventura all'. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Sulle sue tracce, continuano a segnalare in Inghilterra, ci sarebbero anche Inter e Milan, pronte ad intervenire se, come sembra, l'Arsenal dovesse decidere di privarsi del trequartista tedesco anche in prestito e contribuendo al pagamento. Le insidie però non mancano e l'ormai molto probabile addio di Zlatan Ibrahimovic alla MLS rappresenta un ulteriore ostacolo non da poco. Secondo quanto scrive 'Bleacher Report' infatti, con la partenza della stella svedese i Los Angeles Galaxy sono alla ricerca di un nuovo campione di spessore internazionale ed avrebbero individuato in Ozil il nome giusto. L'entourage ed alcune persone vicine al calciatore starebbero spingendo per l'ipotesi statunitense.