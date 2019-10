Premier League, shock Southampton: passa il Leicester per 9-0!

PREMIER LEAGUE SOUTHAMPTON LEICESTER 0-9 / Clamoroso al 'St. Mary's'! La decima giornata di Premier League si apre con un risultato storico.

Il, pericolosamente terzultimo in classifica, cade in casa contro unstraripante che si impone con un incredibile 9-0 che lancia le 'Foxes' al secondo posto, in attesa degli altri match del weekend. Risultato pazzesco, condizionato anche dall'espulsione di Bertrand che dopo 12', sul risultato già di 0-1, lascia i 'Saints' in 10 uomini. I marcatori: triplette di Vardy e Ayoze Perez, quindi Tielemans, Chilwell e Maddison.