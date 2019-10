BARCELLONA MESSI ARGENTINA MONDIALE / Una carriera a dir poco fenomenale quella di Lionel Messi. Vittorie di squadra e traguardi individuali quasi senza eguali nella storia del calcio, soprattutto con la maglia del Barcellona. L'unico neo infatti arriva con l'Argentina dove la 'Pulce' non è riuscita ad alzare al cielo quella coppa del Mondo che l'avrebbe fatto entrare di diritto nell'Olimpo dei più grandi di sempre.

Una mancanza che però Messi non avverte assolutamente come sottolineato dal 10 del Barça ai microfoni di 'Tyc Sports': "Mi sarebbe piaciuto essere campione del mondo, ma non penso che cambierei nulla nella mia carriera. Questo è quello che mi è toccato, quello che Dio mi ha dato. Penso che sia abbastanza. Da piccolo non sognavo nemmeno tutto ciò che poi ho vissuto dopo. La mia carriera è stata molto più grande di quanto avrei mai potuto immaginare".