PAGELLE E TABELLINO DI VERONA-SASSUOLO: Djuricic, magia da 3 punti

PAGELLE TABELLINO VERONA SASSUOLO / Giulini quest'estate ha fatto davvero le cose per bene: è un Cagliari da urlo e adesso la classifica è da super-big. Archiviata anche la pratica Spal con una prestazione convincente, ma la notizia di giornata è il ritorno di un motivatissimo Nainggolan: il siluro da 25 metri col quale porta in vantaggio i suoi dimostra la bontà dell'investimento estivo e restituisce a Maran un campione che servirà parecchio. E a proposito di ritrovati, applausi anche per il rientrante Faragò, che chiude i giochi nella ripresa.

Tabellino e voti Verona-Sassuolo: che gol Djuricic!

Notte fonda per la, combattiva ma povera di idee, con una classifica che inizia a far paura.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri 6,5; Rrahmani 6, Kumbulla 6 (82' Stepinski sv), Gunter 5,5 (55' Dawidowicz 6); Faraoni 6,5, Amrabat 6,5, Pessina 5, Lazovic 6; Zaccagni 5,5, Verre 6 (73' Salcedo sv); Di Carmine 6,5. All. Juric

SASSUOLO (4-3-3): Consigli 6,5; Toljan 6, Marlon 6, Romagna 5,5, Peluso 6; Djuricic 7 (62' Obiang 6), Magnanelli 6, Duncan 6,5; Berardi 6,5, Defrel 5 (79' Muldur sv), Boga 6,5 (83' Caputo sv). All. De Zerbi

MARCATORI: 50' Djuricic

ARBITRO: Pairetto di Nichelino 5,5