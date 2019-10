Serie A, Verona-Sassuolo 0-1: decide una magia di Djuricic

SERIE A VERONA SASSUOLO DJURICIC / Verona e Sassuolo hanno aperto la nona giornata di Serie A offrendo al pubblico del 'Bentegodi' una sfida intensa e spettacolare che a conti fatti ha premiato gli uomini di De Zerbi. L'avvio di gara è però di marca Hellas con un paio di chance messe in serie da Faraoni e Di Carmine prima della reazione neroverde affidata ad una iniziativa personale di Boga che scalda i guantoni di Silvestri. Lo stesso portiere del Verona diventa protagonista nel finale di primo tempo per ben due volte su Berardi che col passare dei minuti ha alzato i giri del motore contribuendo ad ainnalzare la pericolosità offensiva della sua squadra. In avvio di ripresa è invece l'Hellas a rimettere la testa dalle parti di Consigli con Faraoni che in diagonale colpisce un palo pieno. Passano appena tre minuti dal legno scaligero al gol del vantaggio del Sassuolo che pesca il jolly con un destro clamoroso di Djuricic che incenerisce Silvestri. La reazione dei padroni di casa è praticamente immediata con Verre che porta a due il conto dei legni.

Nella fase centrale tante ammonizioni ed una folta girandola di cambi che di fatto porta solo al palo finale di Duncan che non modifica la sostanza.

Verona-Sassuolo 0-1

RETE: 50′ Djuricic

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla (82’Stepinski), Gunter (55′ Dawidowicz); Faraoni, Pessina, Amrabat, Lazovic; Verre (72’Salcedo), Zaccagni; Di Carmine.

A disp.: Berardi, Vitale, Henderson, Lucas, Danzi, Wesley, Empereur, Tutino, Adjapong.

All.: Juric.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Peluso; Djuricic (62’Obiang), Magnanelli, Duncan; Berardi, Defrel (78′ Muldur), Boga (83’Caputo).

A disp.: Turati, Russo, Caputo, Raspadori, Traore, Piccinini, Ghion, Locatelli, Kyriakopoulos.

All.: De Zerbi.

AMMONITO: Kumbulla, Guenter, Verre, Pessina, Amrabat(V), Peluso, Magnanelli, Djuricic, Defrel e Romagna (S)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 22 punti; Inter 21; Atalanta 17; Napoli 16; Cagliari 14; Roma 13; Lazio, Parma e Fiorentina 12; Torino, Udinese e Milan 10; Bologna, Verona** e Sassuolo 9; Brescia* e Lecce 7; Spal 6; Genoa 5; Sampdoria 4

*una partita in meno ** una partita in più