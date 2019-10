CALCIOMERCATO CHELSEA WILSON WERNER / Cresce la fiducia del Chelsea in merito al blocco dei trasferimenti che i 'Blues' sperano di far decadere già per il prossimo calciomercato di gennaio. In tal caso, secondo quanto sottolineato dal 'The Sun', i 'Blues' di Lampard andrebbero di prepotenza a rinforzare l'attacco.

Il Chelsea ha infatti messo gli occhi sui talentuosi Callumcalciatore del Bournemouth, che in undici partite ha segnato cinque gol, e Timoautentica stella del Lipsia. Si tratta di due attaccanti che sono nella folta lista di candidati anche del. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI