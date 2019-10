CALCIOMERCATO HONDA / Fino ad ora la sua strategia non ha pagato, ma Keisuke Honda non molla e continua a cercare squadra... su Twitter.

Passato anche per il, il trequartista giapponese classe '86 guida attualmente la nazionale della Cambogia ma non ha abbandonato l'idea di tornare a giocare e per questo nei giorni scorsi si era proposto con dei tweet proprio ai rossoneri oltre che al Manchester United. Niente da fare. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Oggi, dunque, Honda è tornato alla carica pubblicando un nuovo tweet sul suo profilo ufficiale: "Perché nessuno mi fa un'offerta? Sono sicuro di essere ancora oggi uno dei migliori giocatori in Asia".