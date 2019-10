Ranking UEFA, Juventus prima italiana. Scende la Roma

RANKING UEFA / Si è chiusa la tre giorni di coppe europee e l'Uefa, dopo i risultati di Champions ed Europa League, ha come di consueto aggiornato la classifica dei ranking UEFA per club che tiene conto dei risultati delle squadre per stilare la graduatoria delle migliori formazioni europee. Resiste il dominio spagnolo, con Real Madrid, Atletico e Barcellona ad affollare il podio. Quarto sempre il Bayern Monaco, seguito dalla Juventus che è sempre la prima tra le italiane.

Per trovare un altro club di Serie A bisogna scendere fino alla 15esima piazza occupata dalladopo il pareggio col Borussia Moenchengladbach. Si avvicina il, ora 18esimo, mentre laè 34esima, l'passa al 55esimo posto e l'è 80esima. Ecco la top 10:

Ranking Uefa:

1) Real Madrid - 124,000 punti

2) Atlético - 114,000

3) Barcellona - 113,000

4) Bayern - 110,000

5) Juventus - 104,000

6) Manchester City - 101,000

6) Paris Saint-Germain - 92,000

8) Liverpool - 89,000

9) Arsenal - 85,000

10) Manchester United - 81,000