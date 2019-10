Mezza maratona dell’Aquila, sold out nel decennale del terremoto

MARATONA L'AQUILA / Un'edizione di grande successo per la Mezza maratona dell'Aquila organizzata nel decennale del tremendo sisma del 2009 che ha ferito duramente l'Abruzzo e non solo. Ideata e organizzata da Atleticom Asd, finanziata in parte con i fondi del programma Restart “L’Aquila città del mondo”, la mezza maratona si svolgerà domenica 27 ottobre e ha fatto registrare il sold out.

Il percorso sarò variegato e impegnativo, con alcuni tratti su strada sterrata e con pendenze. Il programma prevede: una gara competitiva di corsa su strada sulla distanza di 21,097 km e una corsa non competitiva sulla distanza di 5 km. Associate alle due distanze della mezza maratona e della 5 km, si terranno anche unanon competitiva per squadre di 4 atleti (in cui ognuno dei componenti del team percorrerà una frazione di 5 km) e unasempre sulla distanza di 5 km.