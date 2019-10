NAPOLI MERET / Sempre più protagonista Alex Meret: super con la Spal, grande prestazione contro il Salisburgo e i complimenti che incassa con naturalezza. Il portiere del Napoli a 'Sky' racconta il momento suo e della squadra: "La gara con il Salisburgo è sicuramente stata importantissima per noi, per la Champions e per la stagione. È stata una vittoria di umiltà, di sacrificio e di gruppo, anche chi è entrato dalla panchina ha fatto la differenza.

Speriamo di continuare così anche nelle prossime partite. Cerchiamo di andare in campo per vincere ogni partita ma inconsciamente in Champions League metti in campo qualcosa in più. Questo non deve accadere perché anche in campionato bisogna avere la stessa intensità. Non dobbiamo più lasciare punti per strada, ogni competizione è importante per noi".

ABBRACCIO INSIGNE-ANCELOTTI - "Sono abbracci particolari, fanno bene al gruppo. Quello di Lorenzo è stato un bel gesto, forse c'è stato qualche problema ma ormai è alle spalle. Dobbiamo essere tutti uniti, bisogna fare la differenza anche in queste piccole cose. Complimenti? Sta andando sempre meglio, merito anche della difesa che lavora bene. Le cose stanno migliorando e questo fa bene a tutta la squadra: speriamo di continuare così".