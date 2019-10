CALCIOMERCATO IBRAHIMOVIC MULLER / I protagonisti sono sempre loro, gli attaccanti: non c'è sessione di mercato in cui i bomber non si prendono la scena. Anche gennaio 2020 non farà eccezione e già si preparano settimane di fuoco per il possibile trasferimento di grandi attaccanti. Negli ultimi giorni si è tanto parlato di Zlatan Ibrahimovic, in scadenza con i Los Angeles Galaxy e pronto a tornare in Italia: c'è il Napoli che ci pensa, ma anche Bologna, Fiorentina e Inter che potrebbero essere interessate. Nerazzurri che valutano la possibilità di rinforzare il reparto offensivo: tra i nomi accostati alla squadra di Conte anche Muller, in rotta con il Bayern Monaco e pronto ad accettare una nuova sfida.

Sempre a Milano si è fatto anche il nome di: neldinon c'è spazio per lui e nell'anno degli Europei, l'attaccante francese non ha alcuna intenzione di restarsene in panchina e cerca l'occasione giusta.

Quella che ha provato a cogliere anche dopo la fine del mercato estivo Mario Mandzukic: anche per lui il tempo alla Juventus è ormai scaduto e a gennaio si riparlerà della sua cessione. Difficile pensare ad una permanenza in Serie A (c'è la suggestione Inter), mentre l'ipotesi Manchester United non perde consistenza. Pronto a cambiare aria anche Diego Costa che potrebbe essere ceduto dall'Atletico Madrid per dare nuova linfa all'attacco di Simeone. Si parla per i Colchoneros di Cavani, in scadenza nel 2020 con il Psg: difficile che il Matador lasci Parigi a stagione in corso. Per lui se ne riparlerà in estate, quando si aprirà una nuova sessione di calciomercato con protagonisti sempre loro: i bomber con la valigia.