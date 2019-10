CALCIOMERCATO JUVENTUS BUFFON PINSOGLIO / Fabio Paratici ha aperto al rinnovo degli over 30: "Sui rinnovi dei giocatori ultra trentenni, noi pensiamo siano utili all'equilibrio della nostra squadra. Abbiamo 24 giocatori e 7-8 hanno più di trent'anni e pensiamo che per essere competitivi non basti essere giovani, bravi e forti, ma serva anche un contributo d'esperienza e in questi anni ci ha dato ragione".

Parole che aprono la porta a nuovi prolungamenti di contratto per i calciatori più 'anziani': tra questi c'è sicuramente Gigiche potrebbe prolungare ancora un anno. Stesso discorso anche per l'altro portiere: Carlo, 30 anni a marzo, come riporta 'gazzetta.it', potrebbe essere tra i calciatori ad allungare la permanenza in bianconero. Anche lui in scadenza a fine anno, presto potrebbe arrivare il nuovo contratto.

