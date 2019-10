GENOA BRESCIA BALOTELLI / Balotelli verso una maglia da titolare in Genoa-Brescia: non lo dice, ma le parole di Eugenio Corini nella conferenza stampa della vigilia spingono in quella direzione. Il tecnico delle 'Rondinelle' sull'attaccante dice: "Ho notato da parte sua molta partecipazione.

Con lui abbiamo fatto anche un bel lavoro a video per fargli capire alcuni concetti".

Dai singoli al 'nuovo' Genoa con l'arrivo di Thiago Motta: "Sarà una grande battaglia, in no degli stadi più belli d'Italia, ma da affrontare un po' alla cieca considerato che hanno appena cambiato allenatore puntando su un tecnico che ancora si conosce poco".

Si parla anche del Var con le polemiche per il gol annullato la scorsa settimana per un fallo di mano di Tonali a centrocampo: "Lo considero certamente un valore aggiunto, ma serve chiarezza sulla sua applicazione, ci sono delle situazioni che sono veramente al limite. Ripenso a lunedì sera all'azione di Tonali per la rete di Ayè: quello non poteva che essere gol. Poi penso anche al fallo di Pulgar su Dessena che si sarebbe potuto rivedere per sanzionarlo diversamente. Poi penso anche al gol annullato a Donnarumma a Cagliari per il naso in fuorigioco mentre a Orsolini contro di noi è stato dato buono un gol con mezzo piede in offside. Credo serva più uniformità e forse il Var sarebbe più giusto farlo a chiamata".