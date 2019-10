CALCIOMERCATO INTER LAZIO CHELSEA MILINKOVIC-SAVIC / Nonostante gli oltre 110 milioni rifiutati dal presidente Lotito, Sergej Milinkovic-Savic resta oggetto del desiderio dei più grandi club italiani ed europei. L'Inter non lo ha mai depennato dalla lista dei propri obiettivi. Il club nerazzurro punta ad un big per gennaio, ma senza spendere cifre troppo elevate, mentre per la prossima estate tutti gli sforzi potrebbero essere concentrati proprio sul grande innesto in mezzo al campo.

In questo senso il serbo della resta uno dei nomi più caldi.

Attenzione però alla concorrenza. Milinkovic-Savic, come detto, piace tantissimo anche ai club europei. Se in estate Real Madrid e Manchester United sono sembrati tra i più interessati, ora spunta una nuova pretendente. Si tratta del Chelsea. Frank Lampard è infatti un estimatore del centrocampista e, come riferisce il 'Daily Mail', il club londinese avrebbe inviato degli emissari al Celtic Park per visionare il giocatore. Dall'Inghilterra scrivono come il prezzo del serbo potrebbe calare fino a 60 milioni di euro, ma se il rinnovo del giocatore dovesse concretizzarsi, appare difficile che la richiesta di Lotito possa improvvisamente calare.