DIRETTA ROMA-MILAN / Big match della nona giornata di Serie A, Roma-Milan mette in palio punti importanti per misurare le ambizioni europee delle due squadre. Colpiti dall'emergenza infortuni, i padroni di casa vogliono ritrovare confidenza con i tre punti dopo aver pareggiato le ultime quattro partite disputate tra Europa League e campionato. I rossoneri, dal canto loro, sperano di fare il colpaccio dopo aver pareggiato per 2-2 in casa contro il Lecce nella partita di esordio di Stefano Pioli sulla panchina milanista.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-MILAN

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo, Pastore, Perotti; Dzeko.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernández; Paquetá, Biglia, Kessié; Suso, Rafael Leao, Calhanoglu.

CLASSIFICA: Juventus 23 punti; Inter 22; Atalanta 20, Napoli 17; Cagliari 15; Roma* e Parma 13; Lazio*, Fiorentina*, Bologna 12; Torino 11, Udinese e Milan* 10; Sassuolo* e Verona 9; Lecce e Genoa 8; Brescia* 7; Spal 7; Sampdoria 4

*una partita in meno