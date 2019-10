CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA ATLETICO MADRID / Paulo Dybala per ripartire: Diego Simeone ha da tempo messo gli occhi sulla Joya e l'Atletico vorrebbe accontentarlo già a gennaio. Secondo quanto si legge su 'fichajes.net', la dirigenza dei Colchoneros avrebbero deciso di far spazio nel prossimo mercato per un grande colpo a gennaio: Correa è il principale indiziato a lasciare Madrid, ma oltre a lui potrebbe andare via anche Diego Costa.

Cessioni che servirebbero a trovare i fondi utili a dare l'assalto a Dybala individuato come il profilo giusto per rilanciare l'attacco dell'

Operazione che si preannuncia al limite dell'impossibile: se in estate la Joya era destinato a lasciare Torino, oggi le cose sono totalmente diverse. La doppietta contro la Lokomotiv Mosca è stato il tassello che ha completato il puzzle della riconquista della Juventus da parte dell'argentino: ora Dybala, per i quale si parla di rinnovo, è tornato ad essere centrale nel progetto di Sarri che può impiegarlo sia come attaccante che come trequartista. Per Simeone l'eventuale assalto sembra destinato a finire con un buco nell'acqua.