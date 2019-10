LECCE JUVENTUS SARRI RONALDO / Cristiano Ronaldo non convocato per la sfida contro il Lecce. Il portoghese non farà parte del gruppo di giocatori con cui la Juventus affronterà i salentini.

L'annuncio è stato appreso dopo che Maurizioha diramato la lista dei convocati per la gara di domani, in programma alle 15 allo stadio Via del Mare. Al posto del fuoriclasse lusitano sono stati convocati i giovani, attaccanti della formazione under-23.

I convocati:

Szczesny, De Sciglio, De Ligt, Pjanic, Khedira, Dybala, Alex Sandro, Danilo, Matuidi, Cuadrado, Bonucci, Higuain, Emre Can, Rugani, Rabiot, Demiral, Bentancur, Pinsoglio, Bernardeschi, Olivieri, Han, Buffon.