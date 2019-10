Calciomercato Inter, ESCLUSIVO: Lautaro tra rinnovo e Barcellona

CALCIOMERCATO INTER LAUTARO MARTINEZ /Lautaro Martinez è, senza dubbio, l’uomo del momento in casa Inter. Quel talento che nella scorsa stagione si era solo intravisto è esploso in queste settimane, attraendo le attenzioni di mezza Europa.

I cinque gol nelle ultime quattro gare, oltre a testimoniare una forma straordinaria, confermano il suo carattere, visto che tre di questi sono arrivati nei big match contro

Proprio i catalani sono tra i suoi più accaniti ammiratori: alla ricerca di una nuova prima punta giovane da inserire nel loro tridente, il Barça sta effettuando un casting in giro per i campionati e il profilo del ‘Toro’, come sottolineavano oggi in Spagna, continua a scalare posizioni.

Il suo agente, ai microfoni di Calciomercato.it, ha tranquillizzato i tifosi nerazzurri: Lautaro non pensa ad altre squadre e presto rinnoverà il suo contratto con l’Inter. Il club, però, non ha fretta: l’attuale accordo scade nel 2023 e, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, per ora la trattativa non è nemmeno cominciata, né ci sono appuntamenti in programma.

Il suo entourage attende quindi una chiamata per prolungare l'accordo e migliorarne le condizioni. Attualmente, Lautaro guadagna 1.5 milioni di euro a stagione, diventati ormai pochi considerandone talento e rendimento. Il Barcellona non si è ancora mosso concretamente, ma resta molto vigile. E attende.