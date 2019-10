LECCE JUVENTUS CONVOCATI / Sono 24 i calciatori convocati da Fabio Liverani per Lecce-Juventus, primo anticipo della nona giornata di Serie A in programma sabato alle ore 15 al Via del Mare. Per i salentini quasi tutti a disposizione: l'unico assente è Imbula che non ha ancora smaltito l'infortunio. Recuperato invece Meccariello.

Liverani non sarà in panchina contro i bianconeri per squalifica.

Ecco la lista dei 24 convocati del Lecce per la sfida contro il Lecce:

2 Riccardi 3 Vera 4 Petriccione 5 Lucioni 6 Benzar 8 Mancosu 9 Lapadula 10 Falco 11 Shakhov 13 Rossettini 16 Meccariello 17 Farias 19 La Mantia 21 Gabriel 22 Vigorito 23 Tabanelli 27 Calderoni 29 Rispoli 30 Babacar 32 Lo Faso 37 Majer 39 Dell'Orco 77 Tachtsidis 95 Bleve