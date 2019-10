Calciomercato, futuro Mourinho: le ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO BORUSSIA DORTMUND MOURINHO - A quasi un anno dall'esonero dal Manchester United, il tecnico portoghese José Mourinho è pronto a tornare in panchina. Negli ultimi giorni il suo nome è stato accostato a più riprese sia al Real Madrid che al Borussia Dortmund.

Dalle informazioni raccolte da Calciomercato.it, tuttavia, arrivano soltanto smentite in merito alla pista che porta in Germania: sebbenesia a rischio, la candidatura dello 'Special One' ad oggi non è mai stata presa in considerazione dalla dirigenza giallonera. Sono praticamente nulle, quindi, le possibilità che il prossimo 5 novembre Mourinho possa sfidare l'in Champions League nella quarta giornata del gruppo F.