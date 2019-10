ATALANTA UDINESE TUDOR / L'Udinese affronta l'Atalanta nella nona giornata di Serie A: i bergamaschi sono reduci dal pesante ko di Manchester ma in campionato sono terzi. Il tecnico Tudor in conferenza stampa analizza così il match: "Siamo contenti di questa crescita continua, siamo contenti dei punti fatti e che sono importanti. C'è fiducia. Poi c'è una squadra fortissima come l'Atalanta e che secondo le statistiche, in base alle occasioni create è la più forte d'Italia.

Dagli index difensivi comprendi cosa si produce in campo, l'Atalanta è la più forte d'Italia".

FORMAZIONE - "Ci sono due pensieri, uno che va nella direzione di fare turnover e programmare, e poi l'altra direzione che ti dice di andare sempre con i più forti. Vediamo una partita alla volta e poi deciderò".

ATALANTA - "In Champions hanno giocato a Manchester e in campionato contro la Lazio, non due squadre di poco conto. L'Atalanta ha il proprio modo di interpretare il calcio, tenendo sempre l'uno contro uno e quindi concederanno degli spazi. Noi andremo a cercare i nostri spazi. Non dobbiamo pensare solo a difenderci, altrimenti si rischia molto e alla fine paghi".

LASAGNA - "Lo vedo bene. Scattante, voglioso. E’ troppo importante per noi. E' un fuoriclasse, per caratteristiche è un giocatore straordinario. Va messo nella posizione migliore per sfruttare le sue qualità. Ha scatto, tiro ed è un giocatore che presto troverà il gol. Tocca a noi metterlo nella migliore condizione per farlo rendere al meglio".