Juventus, Mandzukic si dimezza lo stipendio: destinazione a sorpresa

CALCIOMERCATO JUVENTUS MANDZUKIC - L'avventura di Mario Mandzukic con la maglia della Juventus può già considerarsi conclusa, sebbene l'esperto centravanti croato debba attendere ancora dieci settimane prima della riapertura del calciomercato a gennaio. Ad oggi la destinazione più probabile è il Manchester United, che già in estate era sulle sue tracce, visti i problemi in attacco del club inglese anche se il manager Solskjaer non è un suo grande estimatore.

Le piste che portano asembrano difficili da percorrere, ma le alternative potrebbero esserci lo stesso. Clicca Qui per le altre news di calciomercato Juve.

Secondo quanto riportato dal portale iberico 'El Gol Digital', Mandzukic potrebbe fare ritorno nella Liga spagnola. Da un lato c'è il Valencia che potrebbe essere costretta a fare i conti con la cessione di Rodrigo, dall'altro il Siviglia cerca un altro bomber vista la scarsa vena realizzativa degli attaccanti in rosa. Pur di lasciare la Juventus, peraltro, il croato sarebbe disposto a dimezzarsi l'ingaggio, favorendo la sua partenza da Torino per club meno ricchi.