MANCHESTER CITY INFORTUNIO ZINCHENKO / Non trova pace il Manchester City: Pep Guardiola perde un altro pezzo della difesa con Zinchenko che è stato costretto a sottoporsi ad un intervento di pulizia del ginocchio.

Per il terzino ucraino si prospetta oltre un mese di stop, un forfait che va ad aggiungersi a quelli dicone Stones che dovrebbero tornare a disposizione nel prossimo match. Sull'out mancinopotrebbe rilanciare Mendy, altro calciatore costretto ad un lungo stop per infortunio: rientrato a disposizione dei 'Citizens' ha collezionato soltanto due presenze in Premier League ma ora potrebbe avere più spazio e la possibilità di rientrare in forma.

Clicca qui per tutte le news sul calciomercato