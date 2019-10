Calciomercato Roma, incontro per Smalling

CALCIOMERCATO ROMA SMALLING - Sono bastate cinque partite tra campionato ed Europa League a Chris Smalling per dimostrare il suo valore alla Roma.

Arrivato la scorsa estate in prestito secco dal, il difensore centrale inglese classe 1989 è il perno del reparto arretrato died il club giallorosso non vorrebbe perderlo al termine della stagione. Ecco perché, secondo quanto riportato da 'Il Tempo', la dirigenza capitolina avrebbe programmato un incontro con i 'Red Devils' per discutere il riscatto del suo cartellino.